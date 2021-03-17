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Суд вынес приговор убийце шестилетней девочки в Крыму

15:48
  • среда
  • 17 марта 2021

Инцидент произошел 31 мая 2020 года

В Крыму вынесли обвинительный приговор в отношении 40-летнего жителя поселка Ленино, который 31 мая 2020 года изнасиловал и убил шестилетнюю девочку, пишет ТАСС.
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Обвиняемый проведет четыре года в исправительном учреждении для наиболее опасной категории осужденных, затем 21 год - в колонии особого режима.

Инцидент произошел вблизи Северо-Крымского канала, куда девочка отправилась на рыбалку с отцом и его ранее судимым другом. Мужчины распивали спиртное, затем отец ребенка уснул. Злоумышленник изнасиловал девочку, после чего сбросил в канал, где та утонула.

Позднее стало известно, что семья вела асоциальный образ жизни. По факту халатности должностных лиц органов системы профилактики, не принявших своевременных мер реагирования, возбуждено уголовное дело.

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