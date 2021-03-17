Меладзе допросили по делу о перестрелке в "Москва-Сити"

В среду певец выступил на заседании Пресненского суда в качестве свидетеля

Певец Валерий Меладзе в среду дал показания по делу о стрельбе, которая произошла в 2017 году в башне "Око" комплекса "Москва-Сити".

Музыкант приехал на процесс на иномарке Maybach и зашел в здание суда через черный вход. Как уточнили в пресс-службе Пресненского районного суда, Меладзе выступил на заседании в качестве свидетеля.

"Допрос Валерия Меладзе, который является свидетелем по данному делу, окончен", - сказали в суде, не сообщив подробностей (цитата по ТАСС). После допроса артист не стал общаться с журналистами.

Видео: Валерий Меладзе в программе "Временно доступен"

Меладзе был в числе гостей, приглашенных на день рождения к бизнесмену Дмитрию Павлову в день, когда произошла перестрелка в башне "Око" (17 ноября 2017 года).

В стрельбе участвовали охранники миллиардера Гавриила Юшваева и сотрудники ЧОП. Пострадали семь человек, в том числе два сотрудника ФГУП "Охрана" Росгвардии, которые пытались разнять конфликтующие стороны.

Павлов уверен, что перестрелка в комплексе "Москва-Сити" произошла из-за неправильно припаркованной машины бизнесмена Гавриила Юшваева. "Как я понял, причиной конфликта, который перерос в стрельбу, стала чья-то неправильно припаркованная машина, как впоследствии я выяснил, она принадлежит владельцу башни "Око" Гавриилу Юшваеву", - сказал бизнесмен на допросе в суде.

15 марта стало известно, что музыкант Валерий Меладзе и его жена, певица Альбина Джанабаева ждут третьего ребенка. Подробнее об этом читайте в материале TVC.RU.

Видео: Валерий Меладзе в программе "Приглашает Борис Ноткин"

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