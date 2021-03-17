Богатый поклонник подарил Агате Муцениеце машину за 10 млн

После развода звезда продолжает двигаться дальше

После развода с Павлом Прилучным Агата Муцениеце старалась не акцентировать внимание общественности на своей личной жизни, а больше сил уделять работе. Однако в последнее время все чаще появляются слухи о том, что актриса больше не одинока.

О новом ухажере Муцениеце рассказал ведущий Алексей Шаранин, с которым актриса работает в проекте "Голос. Дети". По его словам, артистка действительно встретила мужчину, причем весьма обеспеченного.

"Это известный олигарх. Он недавно подарил Агате "Майбах" за 10 миллионов рублей. С его стороны можно видеть искренние чувства, что, безусловно, вызывает зависть коллег Агаты. Она девушка яркая, после развода с Павлом карьера идет в гору. Она легко могла бы сама себе купить эту машину, зарабатывает она прилично, но тут любимый человек ее опередил", - сказал Шаранин.

Сама Муцениеце отнеслась к новости о новом романе с иронией и посоветовала любопытствующим считать, что автомобиль ей подарил Брэд Питт, передает СтарХит.

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