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Путин потребовал разобраться со снижением раскрываемости преступлений

16:02
  • среда
  • 17 марта 2021

Президент принял участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры

На расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры президент России Владимир Путин потребовал проанализировать причины снижения раскрываемости преступлений в 2020 году.
Путин отметил рост преступности в крупных городах

"Снижение раскрываемости небольшое, но нужно тщательно проанализировать причины, почему это происходит", - отметил глава государства, которого цитирует ТАСС.

Также в ходе заседания президент дал еще несколько поручений. В частности, прокуратура должна проследить за приведением нормативной базы страны в соответствие с принятыми поправками к Конституции, обратить особое внимание на трансграничные перемещения цифровых финансовых активов и внимательно следить за картельными сговорами, которые в итоге становятся причинами роста цен.

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