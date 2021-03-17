Путин потребовал разобраться со снижением раскрываемости преступлений

Президент принял участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры

На расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры президент России Владимир Путин потребовал проанализировать причины снижения раскрываемости преступлений в 2020 году.

"Снижение раскрываемости небольшое, но нужно тщательно проанализировать причины, почему это происходит", - отметил глава государства, которого цитирует ТАСС.

Также в ходе заседания президент дал еще несколько поручений. В частности, прокуратура должна проследить за приведением нормативной базы страны в соответствие с принятыми поправками к Конституции, обратить особое внимание на трансграничные перемещения цифровых финансовых активов и внимательно следить за картельными сговорами, которые в итоге становятся причинами роста цен.

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