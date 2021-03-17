Два человека погибли во время взрыва фейерверков в жилом доме в США

Повреждены конструкции соседних зданий

Три мощных залпа прогремели около полудня по местному времени в американском городе Онтарио, штат Калифорния. В жилом доме взорвались фейерверки. По предварительным данным, погибли два человека.

Как сообщает CNN, хозяевам дома удалось выбраться из здания. Погибли два человека, которые находились поблизости, еще один ранен. Предполагается, что мощный взрыв повредил конструкции соседних зданий, они засыпаны обломками. Жители трех соседних улиц эвакуированы.

В Онтарио фейерверки запрещается продавать, покупать, хранить, использовать или перевозить. Тем не менее, по словам местных жителей, они привыкли к частым пускам петард и неоднократно подавали жалобы властям.

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