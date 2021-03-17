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Володин назвал "истерикой от бессилия" слова Байдена о Путине

16:14
  • среда
  • 17 марта 2021

Штаты вновь обвиняют Россию во вмешательстве в выборы

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отреагировал в своем Telegram-канале на слова президента Соединенных Штатов Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине - как заявил глава Белого дома в интервью ABC, президент России "заплатит цену" за якобы имевшее место вмешательство в американские выборы в 2020 году.

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"Байден своим заявлением оскорбил граждан нашей страны. Это истерика от бессилия. Путин - наш президент, нападки на него - это нападки на нашу страну!" - написал спикер нижней палаты парламента.

Во вторник разведка США опубликовала в доклад, в котором говорилось, что Москва пыталась поддержать Дональда Трампа, дискредитировать Джо Байдена и "посеять рознь" в американском обществе.

Российское Министерство иностранных дел назвало приведенные в документе данные ложью и дезинформацией. В Кремле же заявили, что ни о каком вмешательстве в американские выборы со стороны Москвы не могло быть и речи, не было и кампаний за или против каких-либо американских кандидатов.

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