США объявили новые торговые санкции против России

Ограничения вступят в силу в четверг

Власти США объявили о введении новых торговых санкций против России. Ограничения вступят в силу в четверг, 18 марта.

Как передает РИА Новости, новые американские санкции вводятся против России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального и предполагают расширение экспортных ограничений.

В частности, новые торговые санкции США против России коснутся экспорта, связанного с национальной безопасностью. По авиации и космосу до 1 сентября будет действовать ряд исключений.

США также вносят Россию в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия и оборонных услуг.

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Алексею Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений. В ЕС и США после приговора анонсировали введение нового пакета антироссийских санкций.

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