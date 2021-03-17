"Хорошая вакцина": в Еврокомиссии оценили "Спутник V"

Также в ЕК похвалили российских ученых

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон на пресс-конференции в Брюсселе похвалил разработанную в центре имени Гамалеи вакцину от коронавируса "Спутник V".

"Это, безусловно, хорошая вакцина, русские - довольно хорошие ученые, у нас нет оснований в этом сомневаться", - приводит слова Бретона ТАСС.

Ранее СМИ писали, что Еврокомиссия готова заключить с Российским фондом прямых инвестиций общеевропейский контракт на поставку "Спутника V". ЕК это нужно, чтобы взять весь процесс поставок препарата в ЕС под свой контроль.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19. Ее эффективность составляет 91,6%. Массовая вакцинация "Спутником V" в России продолжается с 18 января.

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