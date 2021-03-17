Путин поручил без проволочек выдавать соцподдержку пожилым и инвалидам

Президент призвал усилить работу по защите прав наиболее уязвимых категорий граждан

22 миллиарда рублей долгов по заработной плате было возвращено в минувшем году работникам российских промышленных предприятий. Такие цифры привел Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, говоря о результатах работы ведомства.

По словам президента, несмотря на сложную обстановку, вызванную пандемией, удалось не допустить критического всплеска неплатежей и просрочек по оплате труда. Владимир Путин подчеркнул, что прокуратура, как и другие звенья правоохранительной системы, призвана не только обеспечивать законность и правопорядок в обществе, но и вносить весомый вклад в развитие России как правового, социально-ориентированного, демократического государства.

Говоря о приоритетных задачах ведомства, президент, в частности, призвал усилить работу по защите прав наиболее уязвимых категорий граждан - инвалидов и пенсионеров. Они без проволочек и разного рода мытарств должны получать то, что им положено по закону - компенсации и бесплатные лекарства, медицинские услуги и средства реабилитации. По словам Владимира Путина, много острых, чувствительных для граждан вопросов остаётся и в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

"Это и неоправданный рост тарифов, понятно, что экономика живет по своим законам, и влезать в эти законы очень опасно, но я говорю именно о неоправданном росте и несоблюдении стандартов качества обслуживания, попытке безосновательного перераспределения средств, выделяемых на ремонт инфраструктуры. В решении этих проблем рассчитываю на принципиальную, основанную на строгом соблюдении закона позицию прокуроров так же, как и по такому направлению, как защита и восстановление прав обманутых дольщиков. В законодательство уже внесены изменения, которые создают дополнительные гарантии и снижают риски граждан на жилищном рынке. Но, во-первых, нужно последовательно разбираться с долгами прошлых лет. Поэтому прошу руководителей органов прокуратуры в регионах, где есть такие долгострои и проблемные объекты, контролировать эту ситуацию и прошу вас заняться этим лично. И второе - надо отслеживать правоприменительную практику, не допускать новых проблем, чтобы недобросовестные застройщики, а то и откровенные жулики просто не отыскивали какие-либо юридические лазейки для обмана людей", - заявил Владимир Путин.

На особом контроле прокуратуры, подчеркнул президент, должны оставаться вопросы поддержки многодетных семей, семей с низкими доходами, детей-сирот и матерей, которые одни воспитывают детей. Еще одним важным направлением деятельности прокуратуры Владимир Путин назвал работу с обращениями граждан, передает "ТВ Центр".

"В прошлом году генеральным прокурором было дано указание о совершенствовании работы по рассмотрению обращений и приёму граждан, причём особое внимание должно быть уделено фактам нарушения прав социально незащищённых категорий граждан. При этом контролировать решение наиболее существенных проблем людей, и мы договорились о том, что генеральный прокурор будет заниматься этим лично. Тем самым повышается ответственность прокуроров за качество проверок по заявлениям граждан, упрощаются процедуры обжалования решений прокуроров всех уровней. И это, конечно, важно и значимо. Нужно, чтобы люди чувствовали свою связь с системой прокуратуры и понимали, что это тот уровень государственной власти, где люди могут получить защиту своих интересов", - сообщил президент России.

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