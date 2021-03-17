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Путин поручил без проволочек выдавать соцподдержку пожилым и инвалидам

17:54
  • среда
  • 17 марта 2021

Президент призвал усилить работу по защите прав наиболее уязвимых категорий граждан

22 миллиарда рублей долгов по заработной плате было возвращено в минувшем году работникам российских промышленных предприятий. Такие цифры привел Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, говоря о результатах работы ведомства.

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По словам президента, несмотря на сложную обстановку, вызванную пандемией, удалось не допустить критического всплеска неплатежей и просрочек по оплате труда. Владимир Путин подчеркнул, что прокуратура, как и другие звенья правоохранительной системы, призвана не только обеспечивать законность и правопорядок в обществе, но и вносить весомый вклад в развитие России как правового, социально-ориентированного, демократического государства.

Говоря о приоритетных задачах ведомства, президент, в частности, призвал усилить работу по защите прав наиболее уязвимых категорий граждан - инвалидов и пенсионеров. Они без проволочек и разного рода мытарств должны получать то, что им положено по закону - компенсации и бесплатные лекарства, медицинские услуги и средства реабилитации. По словам Владимира Путина, много острых, чувствительных для граждан вопросов остаётся и в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

"Это и неоправданный рост тарифов, понятно, что экономика живет по своим законам, и влезать в эти законы очень опасно, но я говорю именно о неоправданном росте и несоблюдении стандартов качества обслуживания, попытке безосновательного перераспределения средств, выделяемых на ремонт инфраструктуры. В решении этих проблем рассчитываю на принципиальную, основанную на строгом соблюдении закона позицию прокуроров так же, как и по такому направлению, как защита и восстановление прав обманутых дольщиков. В законодательство уже внесены изменения, которые создают дополнительные гарантии и снижают риски граждан на жилищном рынке. Но, во-первых, нужно последовательно разбираться с долгами прошлых лет. Поэтому прошу руководителей органов прокуратуры в регионах, где есть такие долгострои и проблемные объекты, контролировать эту ситуацию и прошу вас заняться этим лично. И второе - надо отслеживать правоприменительную практику, не допускать новых проблем, чтобы недобросовестные застройщики, а то и откровенные жулики просто не отыскивали какие-либо юридические лазейки для обмана людей", - заявил Владимир Путин.

На особом контроле прокуратуры, подчеркнул президент, должны оставаться вопросы поддержки многодетных семей, семей с низкими доходами, детей-сирот и матерей, которые одни воспитывают детей. Еще одним важным направлением деятельности прокуратуры Владимир Путин назвал работу с обращениями граждан, передает "ТВ Центр".

"В прошлом году генеральным прокурором было дано указание о совершенствовании работы по рассмотрению обращений и приёму граждан, причём особое внимание должно быть уделено фактам нарушения прав социально незащищённых категорий граждан. При этом контролировать решение наиболее существенных проблем людей, и мы договорились о том, что генеральный прокурор будет заниматься этим лично. Тем самым повышается ответственность прокуроров за качество проверок по заявлениям граждан, упрощаются процедуры обжалования решений прокуроров всех уровней. И это, конечно, важно и значимо. Нужно, чтобы люди чувствовали свою связь с системой прокуратуры и понимали, что это тот уровень государственной власти, где люди могут получить защиту своих интересов", - сообщил президент России.

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Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры России
Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры России
Заседание коллегии Генпрокуратуры России
Заседание коллегии Генпрокуратуры России
Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры России
Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры России
Владимир Путин
Владимир Путин
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