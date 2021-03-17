Перебои с вакцинацией и введение ковид-паспортов: ситуация с COVID-19 в мире

Во Франции выявлены новые мутации вируса

ВОЗ рекомендовала продолжить вакцинацию от коронавируса препаратом от AstraZeneca, несмотря на поступавшие сообщения о побочных эффектах. В Евросоюзе также делают ставку на вакцинацию. Однако её темпы пока оставляют желать лучшего. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об ухудшении ситуации с заболеваемостью в странах ЕС. Во Франции выявлены новые мутации вируса, Париж готовится к очередному карантину.

Первыми тревогу забили врачи госпиталя во французском регионе Бретань. Сразу 7 пациентов поступили к ним с симптомами коронавируса. Однако все тесты упорно показывали отрицательный результат. В итоге выяснилось, что это все-таки COVID-19. Точнее, его новая, неизвестная мутация.

"Мы столкнулись с вариантом, который не распознается известными тестами ПЦР. Персонал и население обеспокоены. Это может привести к неконтролируемому распространению заболевания. Но мы ещё выясняем, насколько опасен новый штамм", - сообщил Янник Херри, представитель больницы "Ланнион-Трестель".

Французские власти уже объявили о начале третьей волны эпидемии в стране. Президент Эммануэль Макрон готовится ввести новый частичный локдаун. Не многим лучше ситуация и в других европейских странах.

Вот уже третьи сутки на карантине находится Италия, где накануне была зафиксирована самая высокая за полтора месяца смертность от COVID-19. Резко увеличилось число заболевших в Норвегии и Польше, где в ближайшее время объявят о более жёстких ограничительных мерах.

"Вероятно, можно ожидать введения ограничений по всей стране. Ситуация действительно плохая. И сегодня принципиально важно контролировать распространение вируса", - заявил президент Польши Анджей Дуда.

И все это на фоне перебоев с вакцинацией и скандала с препаратом от AstraZeneca, использование которого в ряде европейских стран приостановлено из-за возможных осложнений. Ясно, что в ближайшее время вирус никуда не уйдет. Однако мир постепенно начинает готовиться к жизни в эпоху постпандемии, первым шагом к которой в ЕС станет введение европейского "зеленого паспорта". Это мобильное приложение с QR-кодом будет обязательным для всех путешественников. Внутри - данные об отрицательных тестах, уже перенесенном заболевании или сделанной прививке. В список утвержденных для паспорта вакцин Европейская комиссия, вероятно, включит и "Спутник V".

"Среди кандидатов числится "Спутник V". Это хорошая вакцина, потому как в России очень хорошие ученые. У нас нет оснований в этом сомневаться. Мы видим множество запросов на выделение необходимых мощностей в Европе, чтобы производить этот препарат здесь", - сообщил Тьерри Бретон, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка.

Но пока "ковид-паспортизация" еще не началась, Брюссель разрешает странам блока самим принимать решение об открытии границ. Что уже сделала Греция. С 14 мая страна дает "зеленый свет" туристам, в том числе и из России. Достаточно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации "Спутником V".

"Независимо от того, будет ли она применяться как признанная вакцина для медицинских целей, наша страна приняла решение, что для нас вакцина "Спутник V" является равной европейским вакцинам при использовании в путешествиях, чтобы турист мог въехать в нашу страну без того, чтобы проходить тестирование каждый раз, когда он летит", - сказал Харис Теохарис, министр туризма Греции.

Готовится приоткрыть границы и Китай. Правда, приехать в Поднебесную разрешат только тем, кто уже сделал прививку - исключительно китайской вакциной. Многие назвали это маркетинговым ходом.

"Многие страны и международные организации предложили ослабить ограничения на международные поездки или открыть границы. Китай тоже упрощает процедуру въезда для тех, кто был привит китайскими вакцинами. Это решение основано на гарантии безопасности и эффективности вакцин. И не имеет ничего общего с вопросом о продвижении китайских препаратов", - заявил Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД КНР.

Так или иначе, говорят эксперты, "ковид-паспорта" станут частью новой реальности. Предприимчивые турагентства уже создают под них новые проекты. Например, на одном из крупных европейских интернет-порталов появился раздел "лучших маршрутов для вакцинированных".

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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