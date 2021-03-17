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Украинский посол назвал "возвращение" Крыма обязанностью Германии

16:46
  • среда
  • 17 марта 2021

Надо использовать все политические инструменты, считает Андрей Мельник

Посол Украины в Германии Андрей Мельник написал статью для издания Berliner Zeitung по поводу Крыма - в ней дипломат, в частности, заявил, что Берлин должен приложить все усилия для "возвращения" полуострова в состав Украины.

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"Моральный долг Федеративной Республики исходит из исторической ответственности Германии перед Украиной за нацистскую тиранию. Германия дважды оккупировала Крым военными способами за последнее столетие", - написал посол.

Берлину, продолжил Мельник, следует использовать все политические инструменты, чтобы полуостров вновь стал украинским.

16 марта в Крыму отпраздновали семилетие воссоединения с Россией. В этот день в 2014 году там состоялся референдум, на который был вынесен соответствующий вопрос. Более 96% избирателей Крыма и 95% жителей Севастополя высказались за возвращение.

Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что вопрос принадлежности полуострова навсегда закрыт.

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