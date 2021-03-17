В Курской области завели дело против поджегшей сына женщины

Ребенок скончался от полученных ожогов
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении поджегшей своего сына в Курской области женщины, сообщается на сайте регионального управления СК.
Инцидент произошел 15 марта. Во время ссоры женщина облила восьмилетнего ребенка горючим и подожгла. Подбежавший отец смог сбить пламя и вызвал скорую.
Мальчика доставили в больницу с ожогами третьей степени, спасти его жизнь врачам не удалось.
Как уточняет следствие, мать с ноября 2016 не исполняла обязанности по воспитанию сына, при этом она систематически избивала и оскорбляла его.
Подозреваемая задержана, решается вопрос о мере пресечения.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram