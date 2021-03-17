Путин и Жапаров запустили работу золоторудного комбината в Киргизии

В Кремле ранее называли данный проект крупнейшей инвестицией российского бизнеса в Киргизии

Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров дали старт работе золоторудного комбината в Таласской области Киргизии. Церемония запуска прошла в режиме телемоста. Путин во время мероприятия находился в Москве.

Запуск предприятия должен был состояться еще в октябре 2020 года, но из-за беспорядков в Киргизии после парламентских выборов его отложили на неопределенное время, передает РИА Новости.

На новом комбинате будет осуществляться добыча золота из руды месторождения Джеруй. Данный проект сейчас является крупнейшей инвестицией российского бизнеса в Киргизии, сообщали ранее в Кремле.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram