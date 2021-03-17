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Путин и Жапаров запустили работу золоторудного комбината в Киргизии

17:20
  • среда
  • 17 марта 2021

В Кремле ранее называли данный проект крупнейшей инвестицией российского бизнеса в Киргизии

Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров дали старт работе золоторудного комбината в Таласской области Киргизии. Церемония запуска прошла в режиме телемоста. Путин во время мероприятия находился в Москве.

Запуск предприятия должен был состояться еще в октябре 2020 года, но из-за беспорядков в Киргизии после парламентских выборов его отложили на неопределенное время, передает РИА Новости.

На новом комбинате будет осуществляться добыча золота из руды месторождения Джеруй. Данный проект сейчас является крупнейшей инвестицией российского бизнеса в Киргизии, сообщали ранее в Кремле.

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Церемония запуска золоторудного комбината в Киргизии
Церемония запуска золоторудного комбината в Киргизии
Владимир Путин
Владимир Путин
Церемония запуска золоторудного комбината в Киргизии
Церемония запуска золоторудного комбината в Киргизии
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