Депутат МГД Батышева: В Москве есть возможность справляться со многими врожденными патологиями у детей

В столице также есть все необходимое, чтобы выхаживать недоношенных малышей

Акушеры-гинекологи и неонатологи Москвы могут решить проблемы, которые еще несколько лет назад казались непреодолимыми. Об этом заявила депутат Мосгордумы Татьяна Батышева. Парламентарий уверена, что массовая младенческая смертность должна остаться в прошлом.

В настоящее время в Москве есть все необходимое, чтобы выхаживать недоношенных малышей и справляться со многими врожденными патологиями, отметила Батышева, которая также занимает пост директора НПЦ детской психоневрологии департамента здравоохранения столицы.

"Конечно, врачи не всесильны, и свести показатели младенческой смертности к нулю мы не можем. Однако снижение на 60% - это очень хороший результат. Врачи-неонатологи научились побеждать заболевания, которые еще несколько десятилетий назад означали для новорожденного смертный приговор или жизнь с серьезными ограничениями по здоровью", - сказала Батышева в беседе с АГН "Москва".

Депутат отметила, что снижению младенческой смертности также способствует объединение женских консультаций и родильных домов в единые крупные центры. Кроме того, еще один важнейший фактор – оснащение роддомов современным оборудованием.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram