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Сколько россиян оценивают экологию своих городов как благополучную

17:28
  • среда
  • 17 марта 2021

Данные озвучил директор ВЦИОМ

Директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров выступил на форуме "Чистая страна", сообщив, что сегодня как благополучную экологию в своих населенных пунктах оценивают около 59% граждан страны.
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"До 2017 года устойчивое большинство оценивало ситуацию экологическую в месте своего проживания как скорее неблагополучную, фиксировалось 64%", - уточнил Федоров, которого цитирует ТАСС.

Как отметил директор ВЦИОМ, наиболее острой проблемой у себя в регионе большинство респондентов считают выбросы с предприятий. Также участники опроса отмечали создание свалок и автомобильные выхлопы.

В середине декабря 2020-го во время ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что виновники техногенных происшествий, повлекших вред экологии, должны нести ответственность, которая соотносится с размером вреда.

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