Сколько россиян оценивают экологию своих городов как благополучную

Данные озвучил директор ВЦИОМ

Директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров выступил на форуме "Чистая страна", сообщив, что сегодня как благополучную экологию в своих населенных пунктах оценивают около 59% граждан страны.

"До 2017 года устойчивое большинство оценивало ситуацию экологическую в месте своего проживания как скорее неблагополучную, фиксировалось 64%", - уточнил Федоров, которого цитирует ТАСС.

Как отметил директор ВЦИОМ, наиболее острой проблемой у себя в регионе большинство респондентов считают выбросы с предприятий. Также участники опроса отмечали создание свалок и автомобильные выхлопы.

В середине декабря 2020-го во время ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что виновники техногенных происшествий, повлекших вред экологии, должны нести ответственность, которая соотносится с размером вреда.

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