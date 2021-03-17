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Польша вводит общенациональный локдаун

17:41
  • среда
  • 17 марта 2021

Ранее он действовал в отдельных регионах страны

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский сообщил в ходе пресс-конференции о введении в стране общенациональных карантинных мер из-за третьей волны коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

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До недавнего времени локдаун действовал лишь в отдельных регионах. По всей Польше будут закрыты гостиницы, а также объекты культуры и спорта. Работу торговых центров ограничат. В 1-3 классах школ вернутся к удаленному обучению.

Ранее Недзельский говорил, что распространение COVID-19 в Польше ускоряется. Так, дневная заболеваемость в Варминско-Мазурском воеводстве составляет более 60 человек на 100 тысяч, Мазовецком и Поморском - 55.

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