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В НАТО объяснили наращивание присутствия в Черном море

17:54
  • среда
  • 17 марта 2021

Альянс обеспокоен действиями России, заявил генсек Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел совместную пресс-конференцию с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, во время которой затронул тему безопасности Черного поря.

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"Безопасность Черного моря является приоритетом для НАТО и для Грузии, мы обеспокоены наращиванием военных сил России в регионе… Поэтому мы работаем над укреплением нашего присутствия в регионе", - приводит слова генсека альянса РИА "Новости".

Также Столтенберг заявил, что НАТО "продолжает призывать Россию положить конец признанию Абхазии и Южной Осетии".

В понедельник Столтенберг отметил, что Россия не представляют прямой военной угрозы для альянса. Россия же не раз подчеркивала, что не собирается проявлять агрессию по отношению к НАТО.

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