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Samsung презентовал новые бюджетные смартфоны

18:18
  • среда
  • 17 марта 2021

Это Galaxy A52 и A72

Компания Samsung в среду показала свои новые бюджетные смартфоны - это Galaxy A52 и A72, передает РБК.

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Обе новинки оснащены камерами с матрицей 64 мегапикселя и дисплеями Infinity-O AMOLED в 6,5 и 6,7 дюйма. У A52 емкость аккумулятора составляет 4,5 тысяч мА.ч, у А72 - 5 тыс. мА.ч. При этом в обеих моделях есть функция беспроводной зарядки.

Что касается цветовых вариаций смартфонов, то это пастельные тона с матовой дымкой. Для упаковки использована в том числе бумага из переработанного сырья.

Продажи стартуют в России 17 марта. A52 будет стоить от 26,99 тысячи рублей, А72 - от 35,99 тысячи.

Как уточняется в материале, в прошлом году Samsung занимал 27% российского рынка смартфонов в денежном выражении.

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