Россия отозвала посла из США для консультаций

В Москве проанализируют будущее отношений с Вашингтоном

Россия отзывает своего посла в США Анатолия Антонова для консультаций в ответ на решение Вашингтона расширить торговые санкции против Москвы. Об этом в среду объявили в МИД. В российском внешнеполитическом ведомстве объяснили, что дипломатам необходимо проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США.

"Новая американская администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды [президента США] Джо Байдена получается, а что не очень. Для нас же главное – определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик. Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой. Документ опубликован на сайте ведомства.

В среду США внесли Россию в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия. Однако некоторые категории экспорта и реэкспорта до 1 сентября будут исключены из вводимых ограничений, в их числе государственные и коммерческие космические полеты.

Санкции вводятся из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. США подготовили большой пакет новых ограничений и пообещали вводить их постепенно.

Ранее в марте под американские ограничения попали семеро российских чиновников, включая первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко и директора ФСБ Александра Бортникова, а также несколько российских научных институтов.

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