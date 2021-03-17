Экс-следователь СК по особо важным делам получил срок за взятку

Он признал вину

Бывший следователь по особо важным делам следственного управления СК по Северо-Восточному административному округу Москвы Эмиль Кадыров приговорен судом к пяти годам колонии за взятку, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Бабушкинского районного суда.

Дело о взятке в особо крупном размере рассматривалось около двух месяцев. Уточняется, что Кадыров получил 4,3 миллиона рублей. Свою вину он признал.

Наказание экс-следователь будет отбывать в колонии строгого режима. Также он на два года лишается права занимать должности в государственных и правоохранительных органах. Прокурор просил для обвиняемого девять лет заключения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram