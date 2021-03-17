ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Экс-следователь СК по особо важным делам получил срок за взятку

18:30
  • среда
  • 17 марта 2021

Он признал вину

Бывший следователь по особо важным делам следственного управления СК по Северо-Восточному административному округу Москвы Эмиль Кадыров приговорен судом к пяти годам колонии за взятку, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Бабушкинского районного суда.
Экс-глава Марий Эл получил 13 лет колонии за взятку

Дело о взятке в особо крупном размере рассматривалось около двух месяцев. Уточняется, что Кадыров получил 4,3 миллиона рублей. Свою вину он признал.

Наказание экс-следователь будет отбывать в колонии строгого режима. Также он на два года лишается права занимать должности в государственных и правоохранительных органах. Прокурор просил для обвиняемого девять лет заключения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Следственный комитет России
Следственный комитет России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.