Минобороны опровергло сообщения о взрыве торпед в Приморье

Выгрузка торпед с большого противолодочного корабля 10 марта прошла штатно

Минобороны России опровергло сообщения о взрыве при выгрузке торпед с большого противолодочного корабля 10 марта в Приморье.

"Информация, опубликованная в отдельных СМИ, о якобы взрыве 10 марта торпед при выгрузке с большого противолодочного корабля в Приморье не соответствует действительности", - заявили в среду в оборонном ведомстве (цитата по ТАСС).

Никаких происшествий, связанных с обслуживанием вооружения кораблей и судов Тихоокеанского флота, не было, подчеркнули в Минобороны.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Приморье при выгрузке торпед и мин с большого противолодочного корабля произошел взрыв, в результате которого якобы пострадали семеро человек.

По данным РЕН ТВ, в закрытом городе Фокино после мощного хлопка начался пожар и последующее обрушение стрелы крана на борт корабля. Семеро военнослужащих получили ранения разной степени тяжести, сообщал телеканал.

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