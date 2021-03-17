Минфин рассказал о плане действий в случае санкций на госдолг

Решение будет обязательно найдено

В случае введения санкций в отношении госдолга Министерство финансов будет договариваться с Центробанком о предоставлении кредитным организациям ликвидности на покупку облигаций федерального займа. Об этом в ходе выступления в комитете Государственной думы по финансовому рынку сообщил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, найдено решение будет обязательно.

"Самое безопасное для нас - это не раздувать дефицит бюджета. Нет дефицита - нет таких больших заимствований, соответственно, мы обойдемся абсолютно нашими внутренними инвесторами в государственные ценные бумаги", - приводит слова министра РИА "Новости".

Он добавил, что иностранные инвесторы проявляют интерес к российским бумагам, несмотря на все ограничения. Так, нерезиденты приобрели порядка 20-25% всех размещенных бумаг с начала года.

В случае введения таких санкций акцент будет сделан на финансировании первоочередных расходов, уточнил Силуанов.

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