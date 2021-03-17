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Илья Авербух довел Лизу Арзамасову до слез (видео)

19:15
  • среда
  • 17 марта 2021

Звезду "Папиных дочек" растрогал подарок мужа

Фигурист Илья Авербух показал видео с празднования дня рождения своей жены, актрисы Лизы Арзамасовой. В среду звезде "Папиных дочек" исполнилось 26 лет, и муж подарил ей прогулку на воздушном шаре в Дубае.

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"Лиза, поздравляю тебя с днем рождения! Пари вот так всегда над землей. Как этим прекрасным утром и этим рассветом. Будь рассветом!" - трогательно поздравил свою жену с праздником Авербух.

На кадрах, которые фигурист опубликовал в инстаграме, можно заметить счастливые глаза Арзамасовой, полные слез.

Лиза Арзамасова и Илья Авербух поженились 20 декабря 2020 года. Свадьба пары для многих стала одним из самых неожиданных событий прошлого года, ведь об отношениях актрисы и фигуриста стало известно за несколько месяцев до их бракосочетания.

Для 26-летней Лизы брак с 47-летним фигуристом стал первым, а для Авербуха - вторым. До этого его связывали узы с коллегой по цеху Ириной Лобачёвой. В этом браке в 2004 году появился на свет сын Мартин.

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