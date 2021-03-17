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В Британии определили три основные угрозы современному миру

19:26
  • среда
  • 17 марта 2021

Это, в частности, ослабление демократии

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб на форуме по безопасности в городе Аспен рассказал о трех главных опасностях для стабильности и безопасности мира, передает ТАСС.

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Первым фактором глава британского МИД назвал "слом мирового порядка", который сложился после Второй мировой войны и из-за которого "демократия отступает".

"Тирания богаче, чем свобода, и это сказывается на нашей внутренней ситуации", - сказал Рааб.

Второй угрозой безопасности является, по заявлению министра, "создание новых опасных видов вооружений". Он подчеркнул, что террористы используют технологические новшества в своих целях, атакуя объекты инфраструктуры и предприятия.

Третий вид угроз Рааб счел самым опасным. По его словам, это "экзистенциальные угрозы нашей цивилизации". Глава внешнеполитического ведомства пояснил, что имеет в виду пандемию и изменение климата.

Днем ранее в Великобритании представили Комплексный обзор вопросов обороны до 2030 года. Россия в документе названа "наиболее актуальной и острой угрозой безопасности" Соединенного Королевства.

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