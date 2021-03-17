Роспотребнадзор пересмотрит правила уборки подъездов

Нормы будут скорректированы после обращения "Единой России"

После обращения "Единой России" Роспотребнадзор скорректирует новые санитарные правила уборки подъездов многоэтажек, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии. Соответствующее письмо было направлено в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Как уточнили в партии, формулировка правил от 1 марта 2021 существенно сказалась бы на стоимости жилищных услуг - она бы увеличилась в десятки раз, так как выросли бы затраты на воду, инструменты, человеческий труд.

"Нам объяснили, что в документе имеется техническая неточность, уборку необходимо осуществлять в соответствии с жилищным законодательством", - рассказал председатель совета по профессиональным квалификациям в сфере ЖКХ, депутат Мосгордумы Александр Козлов.

Он добавил, что при подготовке подобных документов опираться необходимо на мнение экспертов и специалистов.

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