Финляндия ввела обязательный медицинский контроль на границе

Действовать новые требования будут с 18 по 31 марта

Финляндия вводит обязательный медицинский контроль в портах Хельсинки, столичном аэропорту Вантаа и пункте пересечения границы с Россией Ваалимаа, пишет "Интерфакс" со ссылкой на региональные власти.

"Лица, пересекающие границу, должны предоставить доказательства отрицательного результата теста на коронавирус, выполненного в течение последних 72 часов", - сказано в сообщении.

Там уточняется, что сделать тест можно на месте. При этом он не потребуется, если прибывающий сможет подтвердить, что переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Не распространяются новые правила, под которые подпадают все европейские страны, на транзитных пассажиров, логистический персонал в аэропорту и водителей грузовиков.

Действовать требования будут с 18 по 31 марта.

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