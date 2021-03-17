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"Нормальная практика, я блондинка": Ивлееву поймали без прав за рулем

20:39
  • среда
  • 17 марта 2021

Автоинспектор вынес телеведущей предупреждение

Российскую телеведущую и известного блогера Анастасию Ивлееву в среду утром задержали в Москве за вождение автомобиля без прав.

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О случившемся блогер рассказала своим подписчикам в Instagram. По словам Ивлеевой, она забыла взять с собой водительские права. "Это нормальная практика. Я блондинка. У меня три машины", - объяснила она на видео.

Ивлеева заявила, что предложила инспектору выписать ей штраф, который она "с огромным удовольствием оплатит", однако сотрудник дорожной службы отказался снова пустить ее за руль.

Мужчина посоветовал ей дождаться человека, который сможет ее забрать. Когда ожидание затянулось, Ивлеева предложила рассказать автоинспектору анекдот. В результате дорожный инспектор отпустил телеведущую, ограничившись предупреждением.

Согласно части 2 статьи 12.3 КоАП России, если инспектор остановил автомобиль, за рулем которого находится водитель, не имеющий при себе прав, то наказанием в этом случае станет или предупреждение, или административный штраф в размере 500 рублей.

Стоит отметить, что в данном случае речь не идет о водителях, которые или имеют удостоверение с истекшим сроком действия, были лишены водительских прав или вообще не имеют прав на управление автомобилем.

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