В Госдуме ответили на призыв украинского посла к Германии "вернуть" Крым

Полный абсурд с точки зрения международной дипломатии

На Украине хватаются за все соломинки в вопросе Крыма, но это не помогает. Так депутат Государственной думы Руслан Бальбек прокомментировал в разговоре с RT слова украинского посла в Германии Андрея Мельника, который призвал Берлин приложить все усилия для "возвращения" полуострова Украине.

"С точки зрения международной дипломатии это полный абсурд, с точки зрения официального Киева, видимо, вполне нормально", - отметил парламентарий.

Он также подчеркнул, что никто Крым Украине не вернет и лучше Киеву ни на чью помощь в этом не рассчитывать, так как вряд ли найдутся те, кто захочет ввязываться в заведомо безнадежную авантюру.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году после референдума. Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что проведен этот референдум был по всем нормам международного права, а вопрос о принадлежности полуострова закрыт навсегда.

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