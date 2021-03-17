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ООН обеспокоило решение Британии увеличить ядерный арсенал

20:43
  • среда
  • 17 марта 2021

Это противоречит обязательствам, взятым на себя страной

Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик заявил, что ООН обеспокоена решением Великобритании увеличить свой ядерный арсенал.

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"Это противоречит ее обязательствам в рамках статьи 6 ДНЯО и может оказать пагубное воздействие на глобальную стабильность и усилия по избавлению мира от ядерного оружия", - цитирует Дюжаррика РИА "Новости".

Представитель генсека добавил, что лучшим способом укрепить стабильность и уменьшить ядерную опасность в мире являются инвестиции в разоружение.

Во вторник власти Британии опубликовали оборонную стратегию страны, в которой было сказано о планах увеличить количество ядерных боеголовок до 260.

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