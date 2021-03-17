ООН обеспокоило решение Британии увеличить ядерный арсенал

Это противоречит обязательствам, взятым на себя страной

Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик заявил, что ООН обеспокоена решением Великобритании увеличить свой ядерный арсенал.

"Это противоречит ее обязательствам в рамках статьи 6 ДНЯО и может оказать пагубное воздействие на глобальную стабильность и усилия по избавлению мира от ядерного оружия", - цитирует Дюжаррика РИА "Новости".

Представитель генсека добавил, что лучшим способом укрепить стабильность и уменьшить ядерную опасность в мире являются инвестиции в разоружение.

Во вторник власти Британии опубликовали оборонную стратегию страны, в которой было сказано о планах увеличить количество ядерных боеголовок до 260.

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