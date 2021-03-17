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Попова рассказала, откуда британский штамм попал в Россию

20:51
  • среда
  • 17 марта 2021

В стране подтверждено 28 случаев этой мутации

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в эфире канала "Россия-1", что выявленные в стране пациенты с британским штаммом коронавируса (их на сегодняшний день 28 человек) привезли его из стран Европы и Объединенных Арабских Эмиратов.

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Также Попова рассказала, что южноафриканский штамм два россиянина привезли из Южно-Африканской республики и Занзибара.

Как отметила при этом руководитель ведомства, тяжело никто из носителей британского или южноафриканского штамма не болел.

"Тяжелой "клиникой" пока, к счастью, не проявилось это заболевание у них", - сказала Попова.

Ранее стало известно, что в России зарегистрирована тест-система, выявляющая несколько штаммов коронавируса. Она определяет, в частности, и британскую разновидность инфекции.

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