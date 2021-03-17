"Байден сошел с ума": в России жестко отреагировали на оскорбление Путина

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов вызван в Москву на консультации

Москва учитывает все сценарии поведения США при введении новых санкций против России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, наша страна вынуждена принимать меры для защиты своих интересов и снижения рисков. Госдепартамент уже включил Россию в список стран, в отношении которых действует оружейное эмбарго. Минпромторг США расширит ряд экспортных ограничений с 18 марта. А президент США Джо Байден теперь считает, что Москва вмешалась в последние американские выборы. Американский лидер грозит, что ответит за это лично Владимир Путин.

После того, как в мировом медиапространстве все чаще и громче стал звучать вопрос, мол, что-то неладное происходит с новым американским президентом, раз он в отличие от своих предшественников так упорно избегает общения с прессой, Джо Байден прервал молчание. И вот, когда уже даже западные СМИ всерьез начали задумываться о психическом и физическом здоровье американского главы государства, советники наконец явили миру 46-го президента и разрешили дать обширное интервью телеканалу ABC News, который его предшественник Дональд Трамп в числе прочих критиковал за фейковые новости. Зашла речь и о России. Точнее, об очередных обвинениях во вмешательстве в американские выборы. Байден решил не просто перейти на личности, что уже совсем не дипломатично, но еще и пригрозить Владимиру Путину.

"Он заплатит за это. Мы провели долгий разговор, я его довольно хорошо знаю. В начале беседы я сказал ему: "Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы", - сообщил Байден.

Буквально две недели назад пресс-секретарь Джо Байдена Джен Псаки, комментируя историю с обвинениями саудовского принца к причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги, уверяла: США не вводят санкций против лидеров государств, вне зависимости от уровня дипотношений. Но 78-летний Байден то ли не расслышал, то ли подзабыл слова собственного пресс-секретаря, то есть человека, который озвучивает его же политику. Более того, глава государства, которое декларирует одной из своих высших ценностей уважение к личности, позволил себе оскорбить своего коллегу.

Журналист: Вы сказали, что Вы достаточно хорошо знаете Владимира Путина? Вы считаете его убийцей? Байден: Да, я так считаю.

Когда нечто подобное в отношении руководителей иностранных государств себе позволял Дональд Трамп, демократы кричали, что 45-й президент ведет себя как слон в посудной лавке. И вот оскорбление уже звучит от человека, который в политике полвека. Звучит в адрес руководителя страны, с которой у Вашингтона подписаны договоры, например, о стратегических наступательных вооружениях СНВ-3, от которых зависит международная безопасность.

"Заявления президента США Джо Байдена - это верх, а точнее, низ политического бескультурья и маргинальности. Даже в самые лихие времена Холодной войны западные лидеры не опускались до площадной брани, до прямых и ничем не подтвержденных голословных оскорблений, до перехода на личности. Не хочется опускаться до уровня этой дискуссии, но ощущение такое, что Байден сошел с ума. Это агония. Это осознание бессилия перед стремительным ростом и усилением нашей страны", - сказал депутат Александр Хинштейн.

В России то, что нес Джо Байден перед телекамерой, восприняли не просто как оскорбление президента Путина, за которого на последних выборах проголосовали почти 80% россиян, а как оскорбление всей страны. Хоть и прозвучало оно от человека, в чьей легитимности как главы государства сомневаются 75 миллионов американцев, выбравших Дональда Трампа. Но какой-никакой президент страны, которую Москва, соблюдая максимальную корректность, называет "наши западные партнеры".

"Я считаю, что на высказывания старого маразматика внимания обращать не надо. Сам Байден и члены его семьи - обыкновенные финансовые мошенники, что доказало расследование по Украине. По поводу его претензий на Крым могу сказать одно - дырку он от бублика получит, а не Крым. И оскорбления в адрес нашего лидера, нашего президента и нашей страны, которые льются из его уст - это свинство, вызывающее возмущение. Предлагаю не слушать старых маразматиков, слава Богу, мы не должны ориентироваться на высказывания всяких придурков", - сказал глава Крыма Сергей Аксенов.

В свою бытность президентом Дональд Трамп открыто называл Байдена дурачком и слабоумным. Его адвокат Рудольф Джулиани - психически нездоровым человеком. И по действиям и высказываниям 46-го президента США становится вполне понятно, почему ни Трамп, ни Джулиани не боялись правовых последствий и судебных исков за свои высказывания. Советники и консультанты всячески стараются оградить шефа от прямого общения с прессой, ведь примеров предполагаемой у него старческой деменции становится все больше. На последних выборах, как оказалось, избирался он в Конгресс, в ходе президентской гонки путал собственную сестру с женой, а внучку - с покойным сыном, Трампа называл Джорджем Бушем-младшим. И вот из последнего - выступая с речью, посвященной женщинам-военным в рядах американской армии, забыл имя и пост министра обороны США Ллойда Остина.

"Я хочу поблагодарить… бывшего генерала, я продолжаю называть его генералом… Я хочу поблагодарить его за все, что он сделал", - сказал Байден.

"Заявление Байдена - это просто триумф политического маразма Соединенных Штатов и возрастной деменции их руководителя. Это крайняя степень агрессии, вызванная бессилием. Мы побеждаем пандемию, наша вакцина лучшая в мире, а они только планируют. У нас межнациональный мир, а у них массово ботинки целуют. У нас семья и ее ценности, а у них гендеры и трансгендеры. У нас Крым, а у них разговоры об отделении Штатов. И, наконец, доверие наших граждан к Путину недосягаемо для рейтингов Байдена. А вообще это просто мерзкое и бессовестное высказывание", - заключил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

Тотальная русофобия и придуманный внешний враг вместо решения внутренних проблем. Байден - далеко не первый президент США, который взял на вооружение этот маневр. Но, похоже, фантазия иссякает. И поводы для очередных санкций против Москвы уже начинают отдавать нафталином. Вот американская разведка публикует очередной доклад. Что в нем секретного непонятно - ведь ни фактов, ни доказательств. Просто заявление - Россия в ходе последней президентской гонки стремилась очернить кандидата Байдена. Про прямое влияние, например, наших хакеров утверждать не стали, ведь тогда нужно было бы затевать очередное дорогостоящее и безрезультатное расследование, как то знаменитое прокурора Мюллера по поиску "русского следа". Ограничились тем, что Москва через своих людей, причем, граждан Украины, якобы пыталась влиять на информационное поле в США. И сделали вывод, что это вмешательство, за которое должны последовать санкции.

"Российский президент Путин санкционировал, а ряд российских правительственных организаций провели операции, нацеленные на очернение кандидатуры президента Байдена, поддерживая бывшего президента Трампа... Российское руководство, в частности, контролировало деятельность Андрея Деркача, украинского законодателя, сыгравшего видную роль в оказании влияния на американские выборы", - говорится в докладе.

Вот такие бездоказательные утверждения о вмешательстве в выборы, по мнению американского руководства, повод для санкций против Москвы. Из новых - отказ в выдаче лицензий или других разрешений на экспорт оборонных изделий или услуг, предназначенных для нашей страны. С 18 марта американцы внесут Россию в список государств, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия. Судя по всему, схема у американцев старая, но вполне рабочая: был бы соперник, а повод для санкций всегда найдется.

Лилия Акиньшина, Дмитрий Андрианов, "ТВ Центр".

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