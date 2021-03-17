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Путин призвал добиться окончательного решения проблемы долгостроев

22:18
  • среда
  • 17 марта 2021

Президент в среду выступил на заседании коллегии Генпрокуратуры

22 миллиарда рублей долгов по заработной плате было возвращено в минувшем году работникам российских промышленных предприятий. Такие цифры привел Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, говоря о результатах работы ведомства. По словам президента, в целом, несмотря на сложную обстановку, вызванную пандемией, удалось не допустить критического всплеска неплатежей и просрочек по оплате труда. Но в ряде сфер еще остается много острых, чувствительных для граждан вопросов, которые требуют пристального внимания работников прокуратуры.

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В Казани прокуроры лично ходили в супермаркеты для мониторинга цен. Ещё зимой резко подорожали сахар, мука и подсолнечное масло. После критики президентом правительства стабилизирующие меры были оперативно приняты, в том числе подключилось и надзорное ведомство. Теперь, оценивая итоги работы Генеральной прокуратуры за год, Владимир Путин поблагодарил сотрудников, отметив, что и в дальнейшем больше усилий они должны прилагать для защиты прав наиболее уязвимых категорий граждан.

"Что обращает на себя внимание как положительный итог работы, я считаю. Погашены долги по заработной плате. 23,8 миллиарда рублей. Но, что важно, зарегистрированная задолженность в 2020 году снизилась с 2,1 миллиарда до 1,6, а ведь это был очень сложный год, связанный с прекращением деятельности многих предприятий. Выявлены картельные сговоры в сфере поставок лекарственных средств. Это тоже очень важное направление работы, нужно и дальше за этим внимательно следить, потому что все эти картельные сговоры в конечном итоге ведут к повышению цен на рынке, а от этого потребители страдают, граждане страдают", - заявил Владимир Путин.

Впрочем, и предприниматели переживают сейчас непростые времена. Соблюдение прав бизнеса прокуратура тоже держит на контроле. На 40% уменьшено количество проверок - вместо этого прокуроры стали чаще лично встречаться с предпринимателями.

"Что позволило многие беспокоящие бизнес-сообщество вопросы решать на месте. В результате системной работы органов прокуратуры погашены долги перед бизнесом по исполненным государственным и муниципальным контрактам в размере более 37 миллиардов рублей", - заявил генпрокурор России Игорь Краснов.

"Если несвоевременно и необоснованно средства не поступают за проделанную работу или не аккредитована работа своевременно, возникают проблемы, в конечном итоге, у работников. И это правильно, и на это нужно и дальше обращать необходимое внимание", - сказал президент России.

Врачи оказались одними из тех, чьи права активно защищала прокуратура. Благодаря вмешательству ведомства они получили более 2,5 миллиарда рублей, положенных за работу с коронавирусными пациентами. Растёт количество выявлений нарушения прав инвалидов и пенсионеров. Например, по докладу генпрокурора, до сих пор 25 ветеранов войны не получили положенные им квартиры. Разобраться должны до 1 мая.

"Ваша задача вместе с другими государственными органами обеспечить безусловное исполнение социальных гарантий, чтобы пожилые люди, люди с ограниченными возможностями без проволочек, разного рода мытарств получили то, что им положено по закону: компенсации и бесплатные лекарства, медицинские услуги и средства реабилитации. И конечно, на особом контроле должны оставаться вопросы поддержки многодетных семей, семей с низкими доходами, детей-сирот и матерей, которые одни воспитывают детей", - поручил глава государства.

Требует президент и самого серьёзного внимания к организации детского летнего отдыха, а в период обучения - к питанию в школах. Проверки качества прокуратурой должны проводиться регулярно. Кроме того, без внимания ведомства не могут обходиться случаи домашнего насилия и вопросы обманутых дольщиков. В России осталось около трёх тысяч долгостроев, при жёстком контроле прокуратуры проблему можно решить.

"Прошу руководителей органов прокуратуры в регионах, где есть такие долгострои и проблемные объекты, контролировать эту ситуацию, и прошу вас заняться этим лично. Надо в конце концов добиться окончательного решения этого вопроса", - сказал Путин.

Сфера ЖКХ - ещё одна сложная тема, где без вмешательства прокуратуры бывает сложно добиться справедливости. Это и неоправданный рост тарифов, и безосновательные траты денег, собранных на ремонт коммунальной инфраструктуры. Вместе с этим в полномочиях прокуроров и борьба с коррупцией.

"Велась работа по возмещению ущерба, причиненного действиями коррупционного характера. В этих целях прокурорами предъявлено исков на сумму более 84 миллиардов рублей", - сказал генпрокурор Игорь Краснов.

Президент требует эффективнее использовать инструменты ведомства, в том числе для возврата преступных активов из-за рубежа и для противодействия экстремизму.

"Прокуроры всех уровней должны оперативно реагировать на проявления национализма, на попытки дестабилизации ситуации в стране. На состоявшихся коллегиях ФСБ и МВД отмечал, что в этом году пройдут очередные парламентские выборы, как вы хорошо знаете. Обеспечить соблюдение законности в период их подготовки и проведения также ваша прямая обязанность", - заявил президент России.

Завершая заседание, Путин обратил внимание руководства Генеральной прокуратуры на необходимость повышения социальных условий самих сотрудников ведомства. Глава государства попросил занести эту задачу в решение коллегии наравне с другими.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".

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Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры России
Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры России
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Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры России
Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры России
Заседание коллегии Генпрокуратуры России
Заседание коллегии Генпрокуратуры России
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