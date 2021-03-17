Роспотребнадзор назвал процент людей без реакции на вакцинацию

Это подавляющее меньшинство населения планеты

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что, согласно данным специалистов, не вырабатывается иммунитет от коронавируса после вакцинации в среднем у 10% привившихся. Это касается практически всех вакцин, уточнила руководитель ведомства.

"Здесь главное, чтобы общая часть населения в стране была защищена", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия-1".

По ее словам, в этом случае 10% без выработанного иммунитета тоже будут защищены, так как вирусу негде будет распространиться.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что людям с аллергией прививаться от COVID-19 следует во время ремиссии. В частности, если речь идет об аллергии на цветение, делать процедуру лучше в течение всего осеннего и зимнего периода.

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