Госдеп отреагировал на вызов Москвой российского посла из США

Вашингтон заявил о намерениях "привлекать Россию к ответственности"

В Государственном департаменте Соединенных Штатов сообщили, что в курсе вызова в Москву для консультаций посла России в США Анатолия Антонова, передает РИА "Новости".

Как подчеркнули в Госдепе, Вашингтон готов работать с Москвой, когда это отвечает американским интересам. Вместе с тем во внешнеполитическом ведомстве добавили, что готовы не только работать с Россией, но и "привлекать ее к ответственности".

"По мере того, как мы общаемся с Россией, чтобы это продвигало американские интересы, мы сможем привлечь ее к ответственности за любые враждебные злонамеренные действия... Мы также ясно осознаем выводы, которые бросает Россия", - сказала на брифинге представитель Госдепартамента Джалина Портер.

Ранее в среду Россия вызвала своего посла в США для консультаций в Москву. Как объяснили в Министерстве иностранных дел, дипломатам необходимо проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений со Штатами.

Прежде президент США Джо Байден в ходе интервью утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина "убийцей". Также Байден сказал, что Путин "заплатит" за попытки вмешательства в американские выборы 2020 года, которые в Вашингтоне приписывают Москве.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин назвал слова Байдена "истерикой от бессилия", секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак счел заявление главы Белого дома "триумфом политического маразма США и возрастной деменции их руководителя".

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