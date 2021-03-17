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Греция выразила готовность дать визы всем российским туристам

21:52
  • среда
  • 17 марта 2021

Об этом сообщила посол страны в Москве

Посол Греции в Москве Екатерини Нассика заявила в эфире "России-24", что ее страна готова обеспечить выдачу шенгенских виз всем российским туристам.
В Греции ужесточили карантин из-за COVID-19

"Ответственность за выдачу виз для посещения нашей страны всецело лежит на нашем генконсульстве. Так что мы можем обеспечить выдачу шенгенских виз всем, кто желает посетить нашу страну", - отметила дипломат.

Ранее министр туризма Греции Харис Теохарис сообщил, что Греция готова принять туристов по полному протоколу уже к лету, но прибывающие должны либо иметь антитела к COVID-19, либо предоставить отрицательный результат теста.

Для России туристические ворота должны открыться 14 мая - если позволит эпидемиологическая ситуация. На гостей будут распространяться те же санитарные правила, что и на греческих граждан. К примеру, в общественных местах обязательно носить маску.

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