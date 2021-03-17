Греция выразила готовность дать визы всем российским туристам

Об этом сообщила посол страны в Москве

Посол Греции в Москве Екатерини Нассика заявила в эфире "России-24", что ее страна готова обеспечить выдачу шенгенских виз всем российским туристам.

"Ответственность за выдачу виз для посещения нашей страны всецело лежит на нашем генконсульстве. Так что мы можем обеспечить выдачу шенгенских виз всем, кто желает посетить нашу страну", - отметила дипломат.

Ранее министр туризма Греции Харис Теохарис сообщил, что Греция готова принять туристов по полному протоколу уже к лету, но прибывающие должны либо иметь антитела к COVID-19, либо предоставить отрицательный результат теста.

Для России туристические ворота должны открыться 14 мая - если позволит эпидемиологическая ситуация. На гостей будут распространяться те же санитарные правила, что и на греческих граждан. К примеру, в общественных местах обязательно носить маску.

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