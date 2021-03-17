"Такого я не припомню": Захарова - о вызове в Москву посла Антонова

Атмосферу между Россией и США спикер МИД назвала "достаточно заряженной"

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала в эфире канала "Россия 1" приглашение российского посла в Соединенных Штатах Анатолия Антонова в Москву для консультаций.

Захарову спросили, можно ли считать такой шаг беспрецедентным. "В силу того, что и так атмосфера достаточно заряженная, просто скажу, что такого я не припомню", - ответила спикер внешнеполитического ведомства.

При этом она еще раз уточнила, что речь идет именно о приглашении на консультации. Как было сказано в распространенном МИД сообщении, дипломатам необходимо проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений со Штатами.

В среду США внесли Россию в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия. Кроме того, глава Белого дома Джо Байден дал интервью, в котором утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина "убийцей". Также Байден сказал, что Путин "заплатит" за якобы имевшие место попытки вмешательства в американские выборы 2020 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram