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Белый дом анонсировал новые антироссийские меры

22:50
  • среда
  • 17 марта 2021

Подробности Вашингтон пообещал предоставить "в ближайшее время"

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала возможность введения Соединенными Штатами новых санкций в отношении России, передает ТАСС.

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"Как сказал вчера вечером президент, безусловно, Россия будет привлечена к ответственности за свои действия. В ближайшее время мы расскажем об этом подробнее", - сказала Псаки в ходе брифинга.

Она добавила, что новая администрация США будет действовать в отношениях с Россией прямолинейно, но все же признает наличие сфер, где Москва и Вашингтон могут сотрудничать.

"Есть сферы, где мы, как мы думаем, можем работать вместе. Мы надеемся, что для этого есть возможности", - уточнила пресс-секретарь.

В среду США внесли Россию в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия. Кроме того, глава Белого дома Джо Байден дал интервью, сказав, что Владимир Путин "заплатит" за попытки вмешательства в американские выборы 2020 года, которые американцы приписывают Москве.

Россия же 17 марта вызвала для консультаций посла России в США Анатолия Антонова. Дипломаты должны проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений со Штатами, объяснили в Министерстве иностранных дел.

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