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Россиянам посоветовали не планировать отдых на майские праздники за рубежом

22:57
  • среда
  • 17 марта 2021

Длинные выходные лучше провести дома, считают в Роспотребнадзоре

В Роспотребнадзоре посоветовали пока не планировать отдых за рубежом. Во время длинных выходных в мае россиянам лучше остаться дома, чтобы сберечь здоровье, считают в ведомстве.

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"Мне кажется, планируя свои праздничные дни майские, или если отпуска у кого-то сейчас, лучше все-таки их провести внутри страны", - сказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, шансы на открытие границ с теми странами, куда россияне не могут поехать в настоящее время, не сокращаются.

"Нет, пока ничего не сокращается, но для того, чтобы сберечь свое здоровье, лучше оставаться внутри страны", - пояснила Попова в интервью телеканалу "Россия 1".

Ранее руководитель Роспотребнадзора рассказала, как британский штамм коронавируса был занесен в Россию.

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