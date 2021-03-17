Россиянам посоветовали не планировать отдых на майские праздники за рубежом

Длинные выходные лучше провести дома, считают в Роспотребнадзоре
В Роспотребнадзоре посоветовали пока не планировать отдых за рубежом. Во время длинных выходных в мае россиянам лучше остаться дома, чтобы сберечь здоровье, считают в ведомстве.
"Мне кажется, планируя свои праздничные дни майские, или если отпуска у кого-то сейчас, лучше все-таки их провести внутри страны", - сказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, шансы на открытие границ с теми странами, куда россияне не могут поехать в настоящее время, не сокращаются.
"Нет, пока ничего не сокращается, но для того, чтобы сберечь свое здоровье, лучше оставаться внутри страны", - пояснила Попова в интервью телеканалу "Россия 1".
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