Полый искусственный объект: в Сети узнали "правду" о Луне

Что еще выяснили сторонники тайных теорий?

Луна в вечернем небе - совсем не то, что вы себе представляли. Сенсация прогремела на весь интернет. Луна не настоящая. Вернее, она не такая, как мы привыкли себе представлять.

Публикации отчаянных специалистов по спутнику Земли заставили встревожиться всех, кто привык спокойно наблюдать полнолуние. Факты? Луна старше Земли примерно на миллиард лет. Поверхность нашего спутника плотнее, чем недра. Понимаете, о чем тут речь? Луна внутри почти пустая. Стоит удариться в нее метеориту – звон, как колокола. Да и почему она всегда обращена к нам одной стороной? Что от нас скрывают? О чем это говорит? Нам с вами может быть и ни о чем. А вот знатоки давно поняли: Луна – это искусственно созданный объект.

Принялись сопоставлять факты – сигнал, как это часто бывает, пришел из Соединенных Штатов – там поклонников внеземных аномалий орда на квадратный километр. В газете написали - планы России и Китая создать научную лунную базу – прямая угроза американским интересам, передает "ТВ Центр".

Журналисты быстро смекнули – речь идет о том, кто быстрее колонизирует спутник Земли. Факты? В 2019-м Дональд Трамп поручил НАСА отправить астронавтов на Луну – с проверкой, а то давно там не были. А в 2028-м граждане США должны обосноваться на Луне, для чего построят постоянную станцию на ее поверхности.

Вопрос – зачем тратить бешеные деньги на такой проект? Отвечают нам крайне туманно. Мол, заработать можно на космическом туризме, проводить уникальные эксперименты, добывать ценные ископаемые. Но все это нерентабельно.

Сторонники тайных теорий даже уверены - на самом деле и высадка американцев на Луну в 1972-м – не более, чем рекламная акция, а весь видеоряд создавался в павильонах Голливуда.

А все потому, что Луна – совсем не Луна, а искусственный объект, давно населенный разумными существами. Кто первый им руку пожмет, тот и обретет славу и преимущества контакта с внеземной цивилизацией, доступ к ценным ископаемым и местным технологиям. Оттого НАСА и не нужны конкуренты из России и Китая.

Не мы на нее, а Луна миллиарды лет смотрит на нас. И только самые пытливые умы догадались, почему она не поворачивается к нам обратной стороной – так за землянами присматривать легче.

Версий много. Но пока на Луне не высадилась очередная миссия, нам придется утешать себя мыслью, что в действительности, может быть, все не так, как на самом деле.

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