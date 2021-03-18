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Деменции нет, но проблемы есть: эксперт высказался о состоянии Байдена

08:58
  • четверг
  • 18 марта 2021

Михаил Таратута прокомментировал жесткую риторику американского президента

Чем можно объяснить недипломатичные высказывания президента США? Будет ли команда Джо Байдена следовать обозначенному им курсу в международных отношениях? И существует ли все-таки в Вашингтоне настрой на серьезный диалог с Россией?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил журналист Михаил Таратута.

"В таком возрасте, наверное, у всех что-то происходит. Очень мало людей, которые в абсолютно таком же умственном состоянии, как и 20 лет назад. С моей точки зрения, у Байдена нет никакой деменции. Я помню, как он отвечал во время дебатов. Но то, что проблемы есть – вне всякого сомнения", - рассказал Таратута.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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