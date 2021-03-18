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Семь лет дома: в России отмечают годовщину воссоединения с Крымом

08:24
  • четверг
  • 18 марта 2021

За эти годы на полуострове сделано многое

Сегодня в нашей стране отмечают историческое событие - День воссоединения Крыма с Россией. Ровно 7 лет назад в Кремле был подписан договор о вхождении в состав Российской Федерации двух новых субъектов - Крыма и Севастополя.

Это произошло спустя два дня после проведения на полуострове референдума, на котором более 90% жителей высказались "за" вхождение в состав России. По всей стране знаменательную дату отметят концертами, мотопробегами, выставками, фейерверками, сообщает "ТВ Центр".

Праздник проходит под красноречивым девизом "Крымская весна - семь лет дома". За это время сделано многое: построены уникальный 19-километровый Крымский мост - самая протяжённая переправа в Европе, современная трасса "Таврида", новый аэропорт Симферополя, Таврическая и Балаклавская ГЭС, сооружены несколько водозаборов, один из которых в рекордные сроки  - всего за 115 дней - возведён силами Минобороны.

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