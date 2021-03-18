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Курц: вакцинация превратилась в геополитический конфликт

09:27
  • четверг
  • 18 марта 2021

Распределение препаратов против COVID-19 идет неравномерно, отметил канцлер Австрии

Европа проходит очередной пик заболеваемости коронавирусом. На этом фоне вакцинация граждан превратилась в геополитический конфликт. Об этом в интервью местному телеканалу сообщил канцлер Австрии.
Перебои с вакцинацией и введение ковид-паспортов: ситуация с COVID-19 в мире

Себастьян Курц прямо заявил, что Евросоюз оказался неконкурентоспособным по отношению к другим регионам мира, передает "ТВ Центр". А распределение препаратов против ковида в странах ЕС идет неравномерно.

"Если сейчас еще будет ссора и напряжённость внутри Евросоюза из-за того, что в Болгарии люди не получают вакцину, а на Мальте уже к маю они будут привиты, тогда это нанесёт серьезный ущерб ЕС. Что касается "Спутника V" и других препаратов, я настаиваю на том, чтобы со стороны ответственного агентства в Европе последовала скорейшая регистрация всех вакцин, которые безопасны. Чем больше их, тем лучше", - заявил Курц.

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