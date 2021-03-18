В Алеппо восстанавливают древний рынок Аль-Мадина

Он появился еще в XIV веке

В сирийском Алеппо восстанавливают объект всемирного наследия ЮНЕСКО - рынок Аль-Мадина, появившийся ещё в XIV веке. Во время войны террористы превратили его в свою крепость, а, уходя, разрушили большинство зданий. Сейчас завершается восстановление торговых рядов, уже открыты десятки лавок.

Под ударами молотка семь веков назад в центре Алеппо начал появляться рынок. Спустя столетия, Сук аль-Мадина превращается в колоссальный деловой и политический комплекс. Общая протяженность его улочек достигла 13 километров. Здесь открывают посольства европейские страны. Именитые купцы приводят караваны. Алеппо процветал. Но в 2015 году благоденствие закончилось.

Каменщики, плотники, бетонщики восстанавливают старый город, разрушенный до основания во время войны. Террористы надежно закрепились за массивными стенами и сводами рынка. И ушли годы, прежде чем их удалось выбить. Теперь время собирать камни. И отстраивать уникальный памятник истории и архитектуры заново.

"Восемьдесят лет назад магазин открыл мой дед. Потом бизнесом занимался мой отец. И вот теперь я работаю. Ждём, когда восстановят соседнюю часть рынка", - говорит владелец лавки Амер Беибин.

Главный торговый центр Средневековья восстанавливают уже третий год. И постепенно разрушенных арочных сводов, под которыми прежде находились магазины, становится всё меньше.

Рынок исстари предлагал все, чем был богат Восток. Из Индии привозили специи, из Китая шелк. Местные мастера успешно торговали шерстью, сладостями, украшениями. Мадина была и рынком и музеем. И часть его экспонатов сохранилась в антикварных лавках.

Кажется, здесь можно найти все что угодно: от старинной бронзовой посуды и до средневековых кинжалов. Особую ценность представляют изразцы - персидская работа, XVIII век, тогда ими украшали очень состоятельные дома.

Самих горожан радует не только растущий ассортимент, но, в первую очередь, скидки. Многие лавки только открылись. И чтобы привлечь людей, продавцы на треть снижают цены.

"Я рад, что здесь идет стройка. Этот рынок - сердце Алеппо. И здесь всегда товар дешевле, чем в городе", - говорит житель Абдел ибн-Хабби.

Ахмад Самма - один из не многих на рынке, кто чувствует себя уверенно. У него просто нет конкурентов. До войны в этой части Мадины был целый ресторанный комплекс. Сегодня фамильное заведение Ахмада - единственное работающее.

"Моему кафе - почти 500 лет. Но оно было разрушено. Я сам занимался восстановлением. Раньше мы работали круглосуточно", - говорит мужчина.

Ремонт магазинов и лавок сегодня полностью на плечах самих владельцев. Власти финансируют только восстановление инфраструктуры и частично реставрацию. Поэтому рынок, каким он был до войны, туристы увидят в лучшем случае, лет через десять.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев, "ТВ Центр", Сирия.

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