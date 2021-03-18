В российской армии продолжается вакцинация от COVID-19

Как проходит прививочная кампания?

Вакцинация против коронавируса идет во всех регионах России. В Крыму, где в связи с праздником сняты некоторые ограничения, "Cпутником V" привили уже 58 тысяч жителей. На полуострове работает 72 пункта и 22 мобильные медицинские бригады.

Не нести опасность другим людям призвала жителей Дагестана двукратная чемпионка мира по боксу Зенфира Магомедалиева. Она сама прошла вакцинацию и рекомендовала другим последовать её примеру. Сейчас республика готовится получить дополнительную партию препарата, сообщает "ТВ Центр".

Продолжается иммунизация и в рядах российской армии. В Оренбургской области вакцину получили более 6 с половиной тысяч военных, а также гражданские сотрудники и члены их семей.

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