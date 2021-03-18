Иск к Байдену о превышении полномочий подали власти 20 штатов США

Новый президент свел на нет успехи предыдущей администрации

Иск к администрации президента США Джо Байдена подали власти 21 американского штата. Хозяина Белого дома обвиняют в превышении полномочий. Инициаторы иска считают, что Байден сводит на нет все успехи предыдущей администрации.

"С первого дня своего пребывания в должности президент Байден поставил перед собой задачу свести на нет все успехи предыдущей администрации, полностью игнорируя конституционные ограничения его власти", - говорится в публикации на сайте одного из авторов инициативы - генпрокурора Техаса Кена Пакстона.

Поводом для исков стало прекращение строительства нефтепровода Keystone XL из Канады в США. Заявление поступило в среду в федеральный окружной суд Южного округа штата Техас. Истцы настаивают, что новый американский лидер превысил свои полномочия, когда принял решение об отмене строительства нефтепровода. Указ Байдена требуют признать неконституционным и отменить.

Инициаторы иска - генпрокуроры штатов Техас и Монтана – считают, что вопрос следовало согласовать с Конгрессом США. Они подчеркивают, что из-за отмены строительства не менее 12 тысяч человек в штатах Монтана, Южная Дакота, Небраска и Канзас не смогут получить работу, а власти многих штатов лишатся потенциальной прибыли.

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