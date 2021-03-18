ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России подорожает самая дешевая рыба

08:29
  • четверг
  • 18 марта 2021

Рыбаки грозят прекратить вылов из-за новых правил таможенного регулирования

Дальневосточные рыболовные компании заявили о потенциальных "крупномасштабных сбоях" в добыче сардины иваси, об этом рассказал гендиректор компаний "Тралфлот" и "Софко" Владимир Рекасов.

Минфин рассказал о плане действий в случае санкций на госдолг
Минэнерго оценило риски топливного кризиса в России

С соответствующим заявлением он обратился к вице-премьеру России Виктории Абрамченко. Рекасов объяснил, что сбои в промысле могут возникнуть из-за введения новых требований о таможенном регулировании незаходных судов, которые построены или куплены за рубежом и обслуживаются в иностранных портах. По новым правилам такие суда должны проходить таможенное декларирование, чтобы добывать рыбу по российским квотам в исключительной экономической зоне России.

Рыболовные компании пригрозили, что готовы отказаться от ловли иваси из-за возросших трат на растаможивание. Также Рекасов отметил, что нововведение может стать причиной "значительного" подорожания некоторых видов рыбной продукции.

"В 2020 году приморские рыбаки увеличили вылов иваси до 68 тысяч тонн. В этом году они выйдут на промысел сардины в августе. Дефицита продукции на рынке не предвидится", - ответили на заявления Рекасова в правительстве Приморского края.

На сегодняшний день сардина иваси является самой дешевой рыбой в стране. В среднем, килограмм с доставкой до порта Владивосток стоит у рыбаков около 40-45 рублей, передает РБК.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Девушка выбирает рыбу
Девушка выбирает рыбу
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.