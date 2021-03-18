В России подорожает самая дешевая рыба

Рыбаки грозят прекратить вылов из-за новых правил таможенного регулирования

Дальневосточные рыболовные компании заявили о потенциальных "крупномасштабных сбоях" в добыче сардины иваси, об этом рассказал гендиректор компаний "Тралфлот" и "Софко" Владимир Рекасов.

С соответствующим заявлением он обратился к вице-премьеру России Виктории Абрамченко. Рекасов объяснил, что сбои в промысле могут возникнуть из-за введения новых требований о таможенном регулировании незаходных судов, которые построены или куплены за рубежом и обслуживаются в иностранных портах. По новым правилам такие суда должны проходить таможенное декларирование, чтобы добывать рыбу по российским квотам в исключительной экономической зоне России.

Рыболовные компании пригрозили, что готовы отказаться от ловли иваси из-за возросших трат на растаможивание. Также Рекасов отметил, что нововведение может стать причиной "значительного" подорожания некоторых видов рыбной продукции.

"В 2020 году приморские рыбаки увеличили вылов иваси до 68 тысяч тонн. В этом году они выйдут на промысел сардины в августе. Дефицита продукции на рынке не предвидится", - ответили на заявления Рекасова в правительстве Приморского края.

На сегодняшний день сардина иваси является самой дешевой рыбой в стране. В среднем, килограмм с доставкой до порта Владивосток стоит у рыбаков около 40-45 рублей, передает РБК.

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