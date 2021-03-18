ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Отрицавший COVID-19 президент Танзании умер от коронавируса

08:54
  • четверг
  • 18 марта 2021

Лечился он в другой стране

Президент Танзании Джон Магуфули скончался в возрасте 61 год от коронавирусной инфекции. Ранее он заявлял, что коронавируса в стране нет. О смерти Магуфули сообщила вице-президент Танзании Самия Сулуху Хассан.

Попова рассказала, откуда британский штамм попал в Россию
Роспотребнадзор назвал процент людей без реакции на вакцинацию

Отмечается, что незадолго до этого танзанийский оппозиционер Тунду Лиссу рассказал о болезни президента. По словам Лиссу, Магуфули заразился коронавирусом и был доставлен в другую страну для лечения. Кенийское издание Nation сообщало, что "лидер одной из африканских стран, не появлявшийся на публике около двух недель, госпитализирован с COVID-19 в больнице в Найроби".

Несмотря на слухи о болезни президента, премьер-министр Танзании, министр по юридическим вопросам и посол страны в Намибии опровергли информацию о заражении Магуфули коронавирусной инфекции.

Ранее президент Танзании заявлял, что коронавирусной инфекции в стране нет, а потому закупка вакцин не планируется. Также он обратился к населению с призывом молиться в течение трех дней для борьбы с респираторными заболеваниями, передает Reuters.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Джон Магуфули
Джон Магуфули
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.