Отрицавший COVID-19 президент Танзании умер от коронавируса

Лечился он в другой стране

Президент Танзании Джон Магуфули скончался в возрасте 61 год от коронавирусной инфекции. Ранее он заявлял, что коронавируса в стране нет. О смерти Магуфули сообщила вице-президент Танзании Самия Сулуху Хассан.

Отмечается, что незадолго до этого танзанийский оппозиционер Тунду Лиссу рассказал о болезни президента. По словам Лиссу, Магуфули заразился коронавирусом и был доставлен в другую страну для лечения. Кенийское издание Nation сообщало, что "лидер одной из африканских стран, не появлявшийся на публике около двух недель, госпитализирован с COVID-19 в больнице в Найроби".

Несмотря на слухи о болезни президента, премьер-министр Танзании, министр по юридическим вопросам и посол страны в Намибии опровергли информацию о заражении Магуфули коронавирусной инфекции.

Ранее президент Танзании заявлял, что коронавирусной инфекции в стране нет, а потому закупка вакцин не планируется. Также он обратился к населению с призывом молиться в течение трех дней для борьбы с респираторными заболеваниями, передает Reuters.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram