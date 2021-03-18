В посольстве России в Вашингтоне заявили об "обрушении" отношений с США

Вашингтон сознательно заводил взаимодействие в тупик

Отношения России и США оказались под угрозой обрушения. Виной всему – непродуманные заявления американских лидеров, которые заводят взаимодействие двух стран в тупик, заявили в посольстве России в США.

"Неконструктивный курс администрации в отношении нашей страны не отвечает интересам России и США, а отдельные непродуманные заявления американских руководителей и вовсе ставят под угрозу обрушения и без того избыточно конфронтационные отношения", - говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном на ее странице в Facebook.

В заявлении подчеркивается, что сложившаяся ситуация стала следствием целенаправленной политики Вашингтона, который на протяжении последних лет, по сути сознательно, заводил двустороннее взаимодействие в тупик. В посольстве отметили, что выступают за налаживание диалога с США - обе страны являются членами Совбеза ООН и несут "особую ответственность за международный мир и безопасность".

Накануне Москва вызвала посла России в США Анатолия Антонова для консультаций. В МИД отметили, что главное - найти способы выбраться из тупика, в который зашел диалог Москвы и Вашингтона. 17 марта Минторг США вновь расширил экспортные ограничения против России, а президент США Джо Байден в интервью позволил себе личные выпады против российского лидера Владимира Путина.

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