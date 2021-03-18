У переболевших COVID-19 нашли неожиданный эффект от лекарств

Странная реакция организма вызвана не коронавирусом

У многих пациентов, прошедших лечение от короновирусной инфекции, при ультрафиолетовом свечении могут светиться ногти, заявил инфекционист Евгений Тимаков.

Он подчеркнул, что необычный эффект проявляется только у тех пациентов, которые принимали противовирусные препараты. Врач отметил, что такое явление встречается довольно часто, но считать его последствием COVID-19 нельзя.

"Ногти светятся у пациентов, которые применяли специфические противовирусные препараты против коронавирусной инфекции, но исследований никаких нет на эту тему, есть только предположения и догадки", - признал Тимаков.

Инфекционист добавил, что причины свечения пока не определены. При этом ногти светятся как на руках, так и на ногах. Свечение проходит, когда ногти отрастают, передает РИА Новости.

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