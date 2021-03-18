Российского чиновника удивило нежелание людей работать за 15 тысяч

Сам он получает в месяц больше 80 тысяч

В Орловской области глава управления труда и занятости Александр Сотников поразился нежеланию людей работать за 15 тысяч рублей в месяц. Он заявил, что многие оставляют регион и уезжают на заработки в Москву.

"Часть безработных у нас отказываются от предложенных вакансий, хотя далеко не всегда зарплаты минимальные, это и 15 тысяч, и 18 тысяч рублей. Все равно люди порой отказываются", - удивился Сотников.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в Орловской области отмечается снижение безработицы, а число открытых вакансий в службе занятости превышает число безработных, передает РЕН ТВ.

Сотников также отметил, что оценка любой работы не может осуществляться исключительно с точки зрения зарплаты. "Есть еще и фактор непосредственно условий труда, есть фактор удаленности рабочего места от места жительства гражданина, есть фактор личных предпочтений человека, и это его право, соглашаться либо не соглашаться на такую работу", - сказал чиновник.

Что касается самого Сотникова, то его задекларированный доход за 2019 год составил 993,7 тысяч рублей или же 82 тысячи в месяц.

Власти Орловской области отреагировали на слова Сотникова и заявили, что они вырваны из контекста. В правительстве региона добавили, что в целях борьбы с безработицей, вызванной пандемией коронавируса, размер пособия по безработице был увеличен до 12 130 рублей, а также за каждого ребенка были введены доплаты в размере 3 тысяч рублей. Однако, когда в октябре размер пособия вернулся к прежнему порядку начисления, люди, получавшие ранее 12 тыс. руб., стали массово отказываться от предлагаемой работы с зарплатой в 1,3–1,7 раза выше - 15–20 тысяч рублей, сообщили в РБК.

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